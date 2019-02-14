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Сенат США одобрил назначение Уильяма Барра на пост генпрокурора

Политика

Кандидатура нового прокурора была предложена Дональдом Трампом после отставки Джеффа Сешнса в осенью 2018 года

Вашингтон, 14 февраля 2019, 21:48 — REGNUM  Сенат США на заседании 14 февраля утвердил кандидатуру Уильяма Барра на должность главы министерства юстиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своём микроблоге в Twitter.

«Сенат только что утвердил выдающегося кандидата Уильяма Барра, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, в качестве генерального прокурора», — написала пресс-секретарь.

Решение сенаторов Сара Сандерс назвала «большой победой справедливости и верховенства закона в Америке».

Напомним, Уильям Барр уже возглавлял министерство юстиции США в 1991—1993 годах, в период президентства Джорджа Буша — старшего. Предыдущий генпрокурор Джефф Сешнс в ноябре 2018 года был отправлен Дональдом Трампом в отставку.

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