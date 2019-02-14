Суд назначил заседание по новому иску депутата к врио главы Петербурга

Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM Невский районный суд принял к рассмотрению второй иск депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника («Партия роста») к врио губернатора Петербурга Александру Беглову о защите чести и достоинства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Первый иск был принят к производству Смольнинским районным судом 6 февраля.

Резник требует признать порочащими и не соответствующими действительности слова Беглова о том, что депутат «сошел с ума», так как якобы говорил о целесообразности сдачи Ленинграда фашистам во время блокады. Аудиозапись этого выступления Беглова перед аудиторией, где присутствовали и блокадники, попала в интернет. Позже аналогичное сообщение появилось на портале «Мы можем.ру», в связи с чем Резник подал второй иск.

«Во втором иске идет речь о сведениях, распространенных в СМИ, первоисточником которых является Александр Беглов. Так что, предмет немного другой», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Натэла Пономарева.

В соответчики по второму иску также призваны учредители портала, от которых истец требует удалить информацию с сайта и опубликовать опровержение. От Беглова Резник надеется получить, помимо опровержения, компенсацию в 1 рубль.

Натэла Пономарева затруднилась оценить перспективы обоих исков на раннем этапе. «Я понимаю, что с точки зрения права у нас есть все основания выдвигать эти требования», — подчеркнула она.

Предварительное слушание по первому иску состоится в Смольнинском районном суде 21 февраля, по второму иску — в Невском районном суде 13 марта. По словам Пономаревой, она не видит признаков затягивания процесса, напротив, судебные инстанции действуют «довольно оперативно».

Добавим, 30 января Александр Беглов пояснил СМИ, что именно стало причиной его критического комментария в адрес Резника, и подчеркнул, что попавшие в интернет слова были вырваны из контекста его выступления перед ветеранами. «Я не хотел Резника обидеть, но я всегда поддерживал ветеранов», — сказал «Фонтанке» глава города. Однако Резник не принял эти объяснения и подал в суд. Он требует публикации официального опровержения высказываний врио губернатора на сайте Смольного.

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