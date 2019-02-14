Пакистан подтвердил подготовку новых переговоров США с талибами*

Исламабад, , 21:18 — REGNUM Министерство информации Пакистана подтверждает, что страна примет следующий раунд переговоров между представителями США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 14 февраля передает агентство Reuters.

Пресс-секретарь министерства Фавад Чодри подтвердил, что переговоры будут проходить в Исламабаде 18 февраля, но не раскрыл информацию об участниках встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля о предстоящих переговорах в Исламабаде заявил представитель афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

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