Клинцевич выделил три урока Афганистана

Москва, , 20:43 — REGNUM Не важно, кто выиграл или проиграл войну в Афганистане, итоги противостояния в известной степени определяют сегодняшнюю ближневосточную картину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом заявил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, член Совфеда Франц Клинцевич.

Решающее значение имеет другое — выводы, которое сделало нынешнее российское руководство из афганской компании, что во многом предопределило успех операции в Сирии, отметил сенатор.

«Первое и, наверное, главное — это наличие массовой базы, а если более конкретно — реальных лидеров. Башар Асад в Сирии, укорененный в национальную почву, это далеко не Бабрак Кармаль, которого не воспринимало афганское общество, включая его даже не самые радикальные элементы. С приходом Мохаммада Наджибуллы ситуация изменилась, но было уже поздно», — рассуждает Клинцевич.

«Второе. Тогда даже Советскому Союзу, если честно говоря в одиночку, несмотря на наличие Варшавского договора, реально было сложно противодействовать пусть и не всегда согласованным, но жестким действиям множества государств, включая мусульманские. В Сирии треугольник — Россия — Турция — Иран, который, хотя и не свободен от противоречий, как мне представляется, принципиально нацелен на созидание. Хотелось бы верить, что безопасность региона есть основная цель, которая преследуется наши партнерами», — говорит он.

«Наконец, военная составляющая — мы научились воевать не числом, а умением. И афганский опыт здесь невозможно переоценить», — указал сенатор.

И дело не только в том, что Россия обладает качественно другим военным потенциалом по его поражающему воздействию, чем в конце прошлого века, продолжил Клинцевич.

«Этот потенциал, что, на мой взгляд, составляет его суть, обеспечивает максимальную безопасность военному контингенту, его применяющему. В этом я вижу основные уроки Афганской войны», — заключил парламентарий.