Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Война с исламистами в Мали: За год убиты 1200 человек

Политика

В том числе 697 мирных жителей

Бамако, 14 февраля 2019, 20:43 — REGNUM  Наблюдатели и политики Мали отчитались о числе жертв войны с исламистами в африканской стране за 2018 год, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя партии «Парена» Тибиле Драме, за год война в Мали унесла жизни около 1200 человек, в том числе 697 мирных жителей, 85 малийских солдат и четырех миротворцев.

Министерство внутренней безопасности Мали называет озвученные цифры несколько преувеличенными, однако пока не раскрывает своих данных.

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