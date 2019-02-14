Хинштейн сравнил последствия от «распятого мальчика» и «химатаки в Сирии»

Москва, , 20:49 — REGNUM Россия, в отличие от США, не бомбит другие страны после непроверенных новостей. Поведение двух государств сравнил 14 февраля депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участник ток-шоу напомнил о результатах расследования продюсера телерадиокомпании BBC по Сирии Риама Далати. Ранее журналист заявил, что все видеоматериалы, которые касались якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума весной 2018 года, являются постановочными. По итогам сообщений о химатаке США нанесли ракетный удар по Сирии. Хинштей отметил, что и российские СМИ порой сообщают недостоверные сведения, но после них РФ не начинает вести боевые действия.

«История с «распятым мальчиком» не стала поводом для объявления каких-либо санкций, не стала причиной эскалации каких-либо конфликтов. Сегодня уже они сами говорят, что санкции вводят на основании лжи. Всегда можно найти возможность, чтобы сказать, ну да, всё плохо, а у нас всё хуже. Это обычный прием адвокатов. Но это абсолютно не работает с точки зрения права. Мы говорим не только о «фейках». Мы говорим о них как о поводе ввести санкции, изменить мировую архитектуру», — отметил депутат Госдумы.

Со временем становится очевидно, насколько не обоснованы были те или иные обвинения в адрес России. Однако извинений за ложь никто не приносит, посетовал Хинштейн.

«В рамках нашей дипломатии мы говорим: это же неправда, это ложь. Проходит время, выясняется, что мы были правы. Сейчас выяснили, что мы были правы в антидемпинговом скандале. Никто не извинился. Мы живем в век глобализации. Придет время, когда полностью спадет пелена со всего этого», — пообещал участник ток-шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская телерадиокомпания ВВС прокомментировала слова своего продюсера, заявившего о постановке химической атаки в Думе. Официальный представитель компании заявил, что продюсер выражал свое личное мнение.