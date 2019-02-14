Ориол Жункерас: «Считаю себя политическим заключенным»

Мадрид, , 20:10 — REGNUM Лидер «сепаратистов» Каталонии Ореол Жункерас заявил на суде в Мадриде, что не совершал преступлений и считает себя политзаключенным, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Я убежден, что меня обвиняют в моих идеях, а не в моих делах… Я считаю себя политическим заключенным», — заявил Жункерас на суде.

По словам Жункераса, «голосование — это не преступление», а преступниками являются те, кто «не позволяет людям делать это с применением силы».

Читайте также: El Mundo: Идёт суд над двумя миллионами каталонцев