Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Ориол Жункерас: «Считаю себя политическим заключенным»

Политика

«Голосование — это не преступление»

Мадрид, 14 февраля 2019, 20:10 — REGNUM  Лидер «сепаратистов» Каталонии Ореол Жункерас заявил на суде в Мадриде, что не совершал преступлений и считает себя политзаключенным, 14 февраля передает агентство Reuters.

«Я убежден, что меня обвиняют в моих идеях, а не в моих делах… Я считаю себя политическим заключенным», — заявил Жункерас на суде.

По словам Жункераса, «голосование — это не преступление», а преступниками являются те, кто «не позволяет людям делать это с применением силы».

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