Пентагон заявил, что одностороннего вывода войск из Афганистана не будет

Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Вашингтон не будет в одностороннем порядке выводить свои войска из Афганистана, заявил 14 февраля исполняющий обязанности главы военного ведомства США Патрик Шанахан.

По утверждению The Associated Press, Пентагон настаивает на том, чтобы любые решения по этому вопросу принимались в координации с другими членами блока НАТО.

«Односторонних сокращений не будет… Оно будет скоординировано. Мы вместе», — цитирует The Associated Press заявление Патрика Шанахана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начнет вывод американских военных из Афганистана после достижения мирных договоренностей между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нынешним правительством Афганистана.

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