Медведев: Новые санкции — элемент борьбы против Трампа в США

Москва, , 19:47 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что подготовка очередных санкций в США связана с консолидацией элит против президента страны Дональда Трампа. Об этом он заявил 14 февраля в интервью телеканалу НТВ.

«Что касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошёл совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией», — сказал глава правительства.

По мнению Медведева, в настоящее время в Соединённых Штатах консолидация элит, в особенности демократических, «происходит на почве борьбы с президентом Трампом», и эта борьба ведётся при помощи так называемой «русской истории».

«И вокруг этого происходят все общественно-политические процессы. Очевидно, что это в значительной степени связано не с нашими отношениями с американцами, а именно с внутренними проблемами США», — отметил российский премьер.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции Соединённых Штатов не смогут капитально навредить российской экономике, но всё же будут иметь негативные последствия, и призвал российских государственных служащих избегать «шапкозакидательского подхода» в данном вопросе.

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