Эрдоган обвинил Евросоюз в лживых обещаниях помочь беженцам из Сирии

Сочи, Краснодарский край, , 19:42 — REGNUM Турция сожалеет, что Евросоюз не выполняет своих обещаний по гуманитарной помощи сирийским беженцам, находящимся на турецкой территории, заявил 14 февраля в Сочи турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Рухани.

По словам Эрдогана, принявшая наибольшее число беженцев Турция так и не получила обещанных ЕС денег на помощь для них.

«Из обещанных нам 6 млрд евро для беженцев ЕС выделил лишь 1,75 млрд. Нужная помощь беженцам не оказана, а мы уже потратили из своих средств 35 млрд долларов на эту помощь. На Западе, как и в странах Персидского залива, о беженцах только много говорят, но вместо оказания конкретной помощи никаких шагов не предпринимают», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи прошла трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, посвященная вопросам урегулирования конфликта в Сирии.

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