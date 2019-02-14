Совет Думы 18 февраля рассмотрит законопроект президента РФ о борьбе с ОПГ

Москва, , 19:28 — REGNUM Законопроект президента РФ Владимира Путина о борьбе с организованной преступностью направлен в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Инициатива президента будет рассмотрена нами в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Речь идёт о президентской инициативе, направленной на ужесточение уголовного наказания для лидеров преступных организаций и членов организованных преступных группировок (ОПГ). Так, глава государства предложил установить ответственность за занятие дилерской позиции в преступной иерархии как самостоятельный состав уголовного преступления.

«Законопроект направлен в профильный Комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы — в понедельник, 18 февраля», — отметил Володин.

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