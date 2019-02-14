Четверг, 14 Февраля 2019 года
20:16:57 МСК

Совет Думы 18 февраля рассмотрит законопроект президента РФ о борьбе с ОПГ

Политика

Инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, заявил спикер Госдумы

Москва, 14 февраля 2019, 19:28 — REGNUM  Законопроект президента РФ Владимира Путина о борьбе с организованной преступностью направлен в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Инициатива президента будет рассмотрена нами в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Речь идёт о президентской инициативе, направленной на ужесточение уголовного наказания для лидеров преступных организаций и членов организованных преступных группировок (ОПГ). Так, глава государства предложил установить ответственность за занятие дилерской позиции в преступной иерархии как самостоятельный состав уголовного преступления.

«Законопроект направлен в профильный Комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы — в понедельник, 18 февраля», — отметил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ хочет ужесточить уголовную ответственность для лидеров ОПГ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить