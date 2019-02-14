Госсекретарь США призвал усилить давление на Иран

Варшава, , 19:26 — REGNUM США считают, что санкции и давление на Иран надо расширять и усиливать, заявил 14 февраля в Варшаве госсекретарь Майк Помпео.

По мнению Помпео, такие меры обеспечат возможность для иранского народа получить всё, чего он достоин.

«Мы считаем, что нужно больше санкций, больше давления на Иран. Мы думаем, что это даст возможность иранскому народу получить то, что он на самом деле заслуживает», — сказал Помпео.

Напомним, в Варшаве прошла конференция по Ближнему Востоку, организованная США и Польшей. Все участники этого мероприятия единогласно поддержали мнение главы госдепа США.

Стоит отметить, что ранее представитель госдепартамента США заявил журналистам, что конференция в Варшаве не является антииранской.

Иран на конференцию приглашен не был, Россия в ней участвовать отказалась.

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