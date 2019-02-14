Путин, Эрдоган и Рухани обо всем договорились

Станислав Тарасов, , 19:24 — REGNUM

В Сочи состоялся трехсторонний саммит по Сирии. В переговорах участвовали президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. В таком формате лидеры государств работают уже в четвертый раз, ведь Москва, Анкара и Тегеран являются странами — гарантами перемирия в Сирии, Астанинского процесса. Первый саммит состоялся здесь же, в Сочи, затем были встречи в Анкаре и Тегеране. И вот снова Сочи.

Накануне прошли также двухсторонние переговоры, в ходе которых уточнялись определенные позиции по сирийскому урегулированию, которые потом были вынесены на уровень трехстороннего диалога. После этого у Путина появились все основания при открытии саммита заявить, что существует убежденность в том, что «мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике как на земле, так и в рамках политики дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога». По его же словам, «еще не все задачи решены, но если мы будем работать так же активно, так же слаженно, и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех». Таким образом, был определен посыл, согласно которому становилось очевидным, что диалог на уровне глав государств России, Турции и Ирана носит устойчивый характер и стороны ориентированы на достижение в некоторых случаях компромиссных, но позитивных для всех договоренностей.

Конечно, конкретные детали тех или иных проблем, а их множество — ситуация в Сирии, которая будет складываться после вывода оттуда американских войск, обстановка в Идлибе, а также на курдских территориях на северо-востоке страны, перспективы работы сирийского конституционного комитета, восстановление полноценной сирийской государственности — обсуждались и уточнялись на уровне двух — или трехсторонних встреч и контактов глав внешнеполитических и силовых ведомств. Поэтому в своих выступлениях Путин, Эрдоган и Рухани говорили в основном общими фразами, однако их настрой свидетельствовал, что они довольны достигнутыми результатами и нашли подходы к решению проблемных вопросов на основе координации совместных действий.

Переговоры в Сочи продолжались 70 минут, что свидетельствует о том, что они были хорошо проработаны и подготовлены сторонами. На заключительной пресс-конференции по итогам переговоров Путин, Эрдоган и Рухани говорили почти одними и теми же словами о своих дальнейших совместных шагах в целях долгосрочной реализации улучшения обстановки в Сирии, будь то ситуация в Идлибе и создание буферной зоны на турецко-сирийской границе или в районе Манбиджа. Правда, пока неясно, как и когда и станет ли вообще Турция осуществлять намеченную боевую операцию восточнее Евфрата. Но главное, на наш взгляд, в том, что Москва, Анкара и Тегеран вместе выступили за сохранение территориальной целостности Сирии.

Они проявили готовность в будущем заниматься восстановлением в этой стране разрушенной в ходе войны инфраструктуры и создавать условия для возвращения беженцев. При этом не складывалось ощущение, что кто-то пытается тянуть одеяло на себя или играть на нескольких досках одновременно. Более того, Эрдоган не отверг возможность реализации Аданского меморандума 1998 года, который в принципе предусматривает налаживание диалога между Анкарой и Дамаском. Правда, не обошлось и без интриги. На заключительный ужин был приглашен и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который «случайно» гостит на берегу Чёрного моря и оказался за одним столом с Путиным, Эрдоганом и Рухани. Возможно, таким образом, Москва дала почувствовать Минску его участие в «большой политике». А может быть, Минск, после Еревана, готовится принять участие в гуманитарной миссии в Сирии.

В августе 2018 года, когда Лукашенко поздравлял сирийского президента Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений, он заявлял о готовности оказать помощь в восстановлении Сирии. Ясности пока нет. Будем ждать.