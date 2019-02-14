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Французам надоели «желтые жилеты» — результаты опроса

Политика

Против «желтых жилетов» выступают 56% граждан Франции

Париж, 14 февраля 2019, 19:20 — REGNUM  Больше половины граждан Франции больше не поддерживают акции «желтых жилетов» и хотят, чтобы они прекратились, 14 февраля передает агентство Reuters.

Согласно опросу поллстера Elabe, против «желтых жилетов» уже выступают 56% французов, что на 11% больше, чем месяцем ранее.

Антиправительственные протесты, символом которых стали желтые жилетки участников, продолжаются во Франции с ноября 2018 года.

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Протесты во Франции
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