Полторак анонсировал реформы в ВСУ, закупку вооружений у НАТО и помощь США

Киев, , 19:13 — REGNUM Конгресс США примет решение относительно выделения второго транша финансовой помощи для повышения безопасности Украины. Об этом 14 февраля в Брюсселе заявил министр обороны Украины Степан Полторак, комментируя итоги встречи с министрами обороны стран-членов НАТО.

«Мы согласовали ключевые мероприятия для принятия Конгрессом США решения относительно выделения второго транша помощи на безопасность. Значительная часть ресурсов будет направлена на нужды наших Военно-морских сил, усиление береговой инфраструктуры в Черноморско-Азовском регионе. Особое внимание будет уделено реформированию системы военного управления по стандартам НАТО и наращиванию способностей Министерства обороны осуществлять демократический гражданский контроль», — сказал Полторак.

Он сообщил, что в 2019 году Украина продолжит закупать на Западе высокоточное вооружение.

«США начинают активную работу по оказанию помощи в реформировании оборонно-промышленного комплекса Украины… Также я обговорил со своими коллегами ряд потенциальных контрактов по закупке вооружений и техники, которые мы уже осуществили в 2019 году и перспективы на 2019−2020 гг. Мы ведем переговоры по закупке высокоточного вооружения, того вооружения, которое сегодня не выпускает наш военно-промышленный комплекс. Это вооружение очень нужно армии», — рассказал Полторак.

«Мы начали принимать на вооружение то, чего у нас раньше не было. Мы не просто модернизируем, но и принимаем новое высокотехнологическое вооружение, очень эффективное. В 2019 году предусмотрен прием до 20 таких образцов на вооружение ВСУ», — добавил Полторак.

Он также отметил, что США, Канада, Великобритания, Литва и Польша (группа 5+1) предоставляют Украине «наибольшую материально-техническую, финансовую и консультативную помощь».

«Первый приоритет — оборонный менеджмент, который включает демократический гражданский контроль и современную систему военного управления по стандартам НАТО. Это очень важный элемент, который мы должны внедрить уже в этом году. Мы вместе с нашими партнерами разработаем целостный план, в рамках которого будут созданы новые пункты управления, будет внедряться автоматизированная система, а главное — будем готовить будущих военных руководителей Украины стратегического уровня. Они возглавят ключевые сферы Вооруженных сил Украины в будущем», — подытожил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поддержал идею прозрачного формирования и выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«Сегодня ГОЗ полностью засекречен. Эта информация с ограниченным доступом. В результате эта система приводит к тому, что мы часто имеем принятые субъективные решения, отсутствие реальной конкуренции в формировании и выполнении ГОЗ. В результате увеличиваются коррупционные риски, опасность получения некачественной или устаревшей продукции. Увеличивается риск, когда мы тратим значительно больше бюджетных средств, чем это необходимо… Наша задача — обеспечить эффективное использование каждой копейки, каждой гривны, которые украинский народ передает нашей армии и другим силовым структурам», — подчеркнул Турчинов.

Напомним, в сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год», которым предусматривается 250 млн. долл. на военную помощь Украине. Это на 100 млн. долл. меньше по сравнению с прошлым годом. С 2015 года США поставляют Украине винтовки, пулеметы, автоматы, патроны, бронеавтомобили «Хаммер», противоартиллерийские радары, тепловизоры, прицелы и прочую технику.