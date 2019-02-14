Следующие переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в апреле

Сочи, Краснодарский край, , 19:09 — REGNUM Очередная встреча в Астане по проблеме мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике состоится в апреле этого года в Астане. Об этом сказано в совместном заявлении глав государств — гарантов астанинского процесса — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — по итогам сегодняшних трехсторонних переговоров в Сочи.

«Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 года», — сказано в совместном заявлении лидеров трех стран.

Также в документе сказано, что следующий трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса пройдет в Турции.