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Следующие переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в апреле

Политика

Встреча глав России, Турции и Ирана пройдет в Астане

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 19:09 — REGNUM  Очередная встреча в Астане по проблеме мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике состоится в апреле этого года в Астане. Об этом сказано в совместном заявлении глав государств — гарантов астанинского процесса — Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — по итогам сегодняшних трехсторонних переговоров в Сочи.

«Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 года», — сказано в совместном заявлении лидеров трех стран.

Также в документе сказано, что следующий трехсторонний саммит глав государств — гарантов астанинского процесса пройдет в Турции.

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Мирное урегулирование в Сирии
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