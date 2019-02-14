На Украине более 50% гособоронзаказа выполняют частные предприятия

Киев, , 18:58 — REGNUM Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины разорвал все связи с ВПК Российской Федерации. Об этом 14 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«До 2014 года военно-промышленный комплекс Украины был не просто интегрирован в ВПК Российской Федерации, он фактически был её составной частью… Мы отрезали все связи с ВПК РФ. Это не только какие-то процессы по обеспечению производства, это и рынки сбыта продукции. В эти кратчайшие сроки мы были вынуждены возрождать наш оборонный комплекс», — рассказал Турчинов.

Он призвал правительство увеличить внутренний валовой продукт Украины для лучшего финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

«С 2014 года финансирование оборонного сектора увеличилось в 19,5 раз. Чувствуете масштаб… В условиях современного военного противостояния тот ограниченный финансовый ресурс и внутренний валовой продукт Украины недостаточны, чтобы обеспечить полноценную оборону и безопасность страны. Поэтому важный приоритет для нашего государства — увеличение ВВП, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться оборонный комплекс», — добавил Турчинов.

Кроме того, секретарь поддержал идею прозрачного формирования и выполнения ГОЗ.

«Сегодня ГОЗ полностью засекречен. Эта информация с ограниченным доступом. В результате эта система приводит к тому, что мы часто имеем принятые субъективные решения, отсутствие реальной конкуренции в формировании и выполнении ГОЗ. В результате увеличиваются коррупционные риски, опасность получения некачественной или устаревшей продукции. Увеличивается риск, когда мы тратим значительно больше бюджетных средств, чем это необходимо… Наша задача — обеспечить эффективное использование каждой копейки, каждой гривны, которые украинский народ передает нашей армии и другим силовым структурам», — подчеркнул Турчинов.

Он пожаловался на нехватку инвестиций и средств для модернизации производственных фондов предприятий ВПК.

«Когда мы говорим о разработке новой военной техники, то сразу закладываем стандарты НАТО… Мы не сможем значительно повысить качество нашего оружия, нашей техники без системных инвестиций, без системного инновационного ресурса, который нужно вкладывать в оборонно-промышленный комплекс. Нужно решать вопрос корпоратизации наших государственных оборонных предприятий, модернизации основных фондов. Нужны новые методы управления и организации работы», — сказал Турчинов.

При этом секретарь отметил, что более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные предприятия.

«У нас уже более 50% государственного оборонного заказа (ГОЗ) выполняют не государственные, а частные предприятия. Существенные изменения нам удастся сделать, когда у нас будет поддержка парламента, потому что много вопросов упирается в отсутствие необходимого законодательного обеспечения», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина направит на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии министерства обороны 16,97 млрд. грн. (628 млн. долл.), что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году. Данные параметры закреплены в основном финансовом законе страны на 2019 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

При этом общий бюджет минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд. грн. (3,795 млрд. долл), в общем объеме расходов военного ведомства — 3,025 млрд. долл. (79,7% бюджета ведомства) должны быть направлены на обеспечение деятельности ВСУ. Доля расходов на развитие ВВТ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов минобороны.

В 2019 году расходы на развитие ВВТ составят 8% от общего объема расходов на сектор безопасности и обороны, который по данным минфина, составит 212 млрд. грн. или 7,851 млрд. долл. (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году.