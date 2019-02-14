Путин: Идлиб — это часть Сирии

Сочи, Краснодарский край, , 18:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирийской Арабской республики при урегулировании конфликта в этой стране в полной мере касается и Идлибской зоны. Об этом российский лидер сказал сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

Путин подчеркнул, что при сирийском урегулировании, одним из важных принципов является соблюдение территориальной целостности Сирии.

«Это касается и Идлибской зоны, это касается прилегающих территорий к Евфрату, в том числе восточной части», — сказал Путин.

Также президент России подчеркнул, что борьба с терроризмом в Сирии должна быть бескомпромиссной.

«Мы не поддерживаем ничего, что связано было бы с сепаратизмом. Мы исходим из того, что диалог внутри самой Сирии должен привести к тому, что общество и государство будут полностью восстановлены», — заявил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и ранее предлагал провести операцию по зачистке Идлиба, где до сих пор находятся различные террористические группировки, однако власти Турции попросили этого не делать и пообещали, что попытаются решить проблему Идлиба путем переговоров. Пока Анкара не сильно в этом преуспела.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил о необходимости искоренить террористов в районе Идлиба