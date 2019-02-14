Роухани: территориальная целостность Сирии должна быть сохранена

Сочи, Краснодарский край, , 18:34 — REGNUM Все участники трехстороннего саммита в Сочи подчеркнули важность сохранения территориальной целостности Сирии, заявил 14 февраля президент Ирана Хасан Роухани по итогам встречи с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Территориальную целостность Сирии мы уважаем все. И на сегодняшней встрече подчеркнули территориальную целостность Сирии», — сказал Хасан Роухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, начавшегося в 2011 году.

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