В ГД хотят уточнить правила размещения для религиозных организаций

Москва, , 18:49 — REGNUM Законопроект об уточнении определения гостиниц и исключения из их перечня средств размещения для религиозных организаций внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Речь идет об устранении противоречий в законе, регламентирующем работу гостиниц в РФ. Так, в частности, действующие сегодня нормы прописывают понятия гостиницы и регулируют их правового статуса. К ним не относятся здания и средства размещения, которые используются для отдыха детей, медицинских и спортивных организаций, а также организаций социального обслуживания и централизованных религиозных организаций. Это связанно с тем, что особенности работы гостиниц не соответствуют работе таких организаций.

Однако, как отмечают авторы инициативы, размещение религиозных организаций, которые входят в структуру централизованных религиозных организаций, по закону относится к гостиницам. Другими словами, закон не делает исключения для таких организаций, несмотря на то, что их работа аналогична с централизованными религиозными организациями. В связи с этим, депутаты предлагают прописать, что размещение всех религиозных организаций должно быть исключено из понятие гостиниц.