В Литве проведут референдум о сокращении парламента

Вильнюс, , 18:27 — REGNUM Парламент Литвы может сократиться до 121 члена, вместо сегодняшних 141 депутата. Решение о проведение референдума, на котором жителей спросят хотят ли они такого сокращения, принято сегодня, 14 февраля, в Сейме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За» его проведение проголосовали 58 парламентариев, «против» высказались 42, у двух народных избранников не было мнения. Референдум пройдёт одновременно со вторым туром президентских выборов. Отметим, что одновременно с первым и вторым туром президентских выборов в мае пройдёт и референдум о легализации двойного гражданства. Таким образом в Литве в марте-мае состоятся сразу пять голосований: муниципальные выборы, президентские, в Европарламент и два референдума.

Решение снизить число членов Сейма, изменив Конституцию, продиктовано стремительным сокращением населения. Если в начале 90-х годов прошлого века в Литве проживало порядка 3,7−3,8 млн жителей, то сегодня — на один миллион меньше. В Сейме Литвы во время дебатов сегодня звучали призывы сократить парламент на более значительную часть, согласно пропорции уменьшения избирателей.