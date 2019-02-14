Четверг, 14 Февраля 2019 года
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СМИ Италии: полиция Франции с помощью спрея не впустила мигрантов в страну

Политика

Это уже не первый подобный инцидент на границе двух стран

Вентимилья, Италия, 14 февраля 2019, 18:25 — REGNUM  Французские полицейские не впустили в страну нелегальных мигрантов, ехавших на поезде со стороны Италии, и для этого использовали спрей, передает Tg Com 24 в четверг, 14 февраля.

Несколько мигрантов укрылись от правоохранителей в туалете поезда, следовавшего из Ветимильи в Ниццу. Полицейские пытались вначале выломать дверь, а потом распылили спрей, сообщается со ссылкой на очевидцев инцидента. Часть пассажиров поезда почувствовали недомогание.

Это уже не первый инцидент с участием мигрантов и французских полицейских на границе двух стран: ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини распространил видео, на котором французские полицейские перевозят мигрантов и оставляют их в лесу с итальянской стороны границы.

Все подобные инциденты свидетельствуют, по мнению итальянских министров, о том, что критика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в отношении итальянских ограничений нелегальной миграции является лицемерием.

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