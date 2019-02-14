Парламент Армении проголосовал за «Экономическую революцию»

Ереван, , 18:24 — REGNUM Национальное собрание Армении сегодня, 14 февраля, одобрило программу правительства. За программу проголосовали 82 депутата, против — 37, воздержавшихся не было.

Против выступили депутаты оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

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Во время своего заключительного выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал «начало своего второго похода».

«Тот (первый — ИА REGNUM ) был физическим и виртуальным походом к победе политической революции, а этот — также физический и виртуальный поход к экономической победе и революции. Кто хочет сделать шаг, пусть сделает его. Кто хочет пройти этот путь, пускай пройдет его со мной, потому что мы не свернем с пути к счастливой и свободной Армении», — сказал Пашинян.

Он также добавил, что народ может осуществить экономическую революцию, и правительство готово стать во главе на пути к ней.

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Премьер подчеркнул важность смены образа мышления, и, в частности, связал это с темой бедности в стране.

«Бедность — в наших головах. И я это говорю как человек, кто исходил всю эту дорогу вдоль и поперёк. И я говорю, что да, бедность в наших головах. И я это говорю как человек, кто в своей голове переборол это. Я понял, что такое быть гражданином», — заявил премьер.

В основе программы правительства на 2019−2023 гг. заложено видение шагов необходимых для осуществления «экономической революции».

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