Полторак: НАТО обещает уделить «особое внимание» ВМС и ВВС Украины

Киев, , 18:21 — REGNUM НАТО уделит особое внимание укреплению военно-морских сил и военно-воздушных сил Украины. Об этом 14 февраля в Брюсселе заявил министр обороны Украины Степан Полторак, комментируя итоги встречи с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Союзники готовы увеличивать всестороннюю помощь и предоставлять ресурсы для укрепления наших оборонных возможностей. В частности, это касается как подготовки наших войск, продажи и поставок современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. При этом особое внимание будет уделено ВМС и воздушным способностям нашей страны. Страны НАТО будут продолжать оказывать давление и санкции против РФ для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Полторак.

Он сообщил, что в 2019 году НАТО «значительно активизирует» присутствие кораблей в Черном море.

«НАТО жестко требует от России освободить наших военнопленных, наших моряков и осуждает агрессию России в Керченском проливе. В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Почти каждый месяц к украинским портам будут совершать заходы корабли как постоянных группировок НАТО, так и ключевых союзников. В том числе для проведения учений с Военно-морскими силами Украины, для повышения способности наших ВМС», — добавил Полторак.

Министр назвал переговоры «очень конструктивными». При этом Полторак заявил о желании НАТО возобновить работу комиссии Украина-НАТО, которую блокирует Венгрия.

«На встрече мы рассмотрели вопросы, которые связаны как с безопасностью в мире, вокруг Украины, агрессию Российской Федерации в Керченском проливе, в Донецке и Луганске… Наши союзники настаивают на возобновлении работы комиссии Украина-НАТО. Это позволит значительно нарастить масштаб и возможности диалога между НАТО и Украиной», — считает Полторак.

Кроме того, он проинформировал, что НАТО допускает «возможное вступление в Альянс» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО до 2023 года. Он сообщил, что на следующей неделе подпишет закон по закреплению в Конституции европейского и североатлантического курса Украины

Напомним, в сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», которым предусматривается 250 млн. долл. на военную помощь Украине. Это на 100 млн. долл. меньше по сравнению с прошлым годом.