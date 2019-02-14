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Шойгу заявил об отсутствии признаков вывода войск США из Сирии

Политика

США осуществляют поддержку курдских сил на востоке Евфрата, отметил глава Минобороны России

Шойгу заявил об отсутствии признаков вывода войск США из Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Орёл. Ирак. Сирия. Ливия. США

Краснодар, 14 февраля 2019, 18:20 — REGNUM  Россия не наблюдает признаков вывода войск США из Сирии. Об этом 14 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы пока не видим, что они выводят войска», — сказал министр журналистам в Сочи.

В то же время, по словам Шойгу, российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединёнными Штатами курдских соединений на востоке Евфрата.

Напомним, в декабре минувшего года президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и анонсировал вывод американских войск из этой страны.

11 февраля глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод Соединёнными Штатами наземных войск из Сирии может быть начат в ближайшие недели.

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Участие США в войне в Сирии
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