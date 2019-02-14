Шойгу заявил об отсутствии признаков вывода войск США из Сирии

Краснодар, , 18:20 — REGNUM Россия не наблюдает признаков вывода войск США из Сирии. Об этом 14 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Мы пока не видим, что они выводят войска», — сказал министр журналистам в Сочи.

В то же время, по словам Шойгу, российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединёнными Штатами курдских соединений на востоке Евфрата.

Напомним, в декабре минувшего года президент США Дональд Трамп заявил о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и анонсировал вывод американских войск из этой страны.

11 февраля глава Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод Соединёнными Штатами наземных войск из Сирии может быть начат в ближайшие недели.