Премьер Италии: Европе нужна не финансовая, а политическая стабильность

Рим, , 18:17 — REGNUM Многие проблемы Евросоюза вызваны тем, что власти ЕС озабочены финансовой стабильностью, но не интересуются стабильностью политической и социальной, отметил в интервью Corriere della Sera и La Repubblica в четверг, 14 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, комментируя собственное выступление в Европарламенте.

Оскорбительные выходки некоторых евродепутатов объясняются именно тем, что они не хотят даже слышать об этих проблемах, отметил премьер-министр. И это при том, что именно в Италии у правительства есть поддержка значительного большинства населения, в отличии от Испании, Бельгии и ряда других стран.

12 февраля во время выступления Конте в Европарламенте глава фракции либерал-демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт раскритиковал политику нового правительства Италии и спросил, долго ли Конте собирается оставаться «марионеткой» (burattino) лидеров правящих партий Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. Конте в ответ заявил, что является не «марионеткой», а человеком, выполняющим запрос общества, сделанный на выборах в марте 2018 года, марионетками же являются политики, которые действуют в интересах лоббистов.

Акции французских «желтых жилетов» и реакция евробюрократов на эти акции (в том числе и на встречу вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с лидерами протестующих) показывают, что пока «жилеты», пусть не без ошибок, ищут новые пути в политике, чтобы бороться с реальными проблемами, в среде евробюрократов торжествуют «старые подходы», сказал Конте.

Читайте также: Премьер-министр Италии: евробюрократы уже поют свою лебединую песнь