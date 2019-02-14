США планируют отправить новую военную технику в Прибалтику

Вашингтон, , 18:08 — REGNUM По информации американского телеканала Fox News на данный момент США проводит модернизацию колесных бронемашин «Страйкер» (Stryker) для их дальнейшей отправки в Восточную Европу — в страны Прибалтики, Румынии и, возможно, Болгарию.

Согласно источнику телеканала, который близко к Республиканской партии США, броневики оснащаются лазерами, пушками, системами противоракетной обороны и разведывательными беспилотниками. По плану, их переброска на европейский континент должна завершится к 2020 году.

Основанием для наращивания военной силой в Восточной Европе — доклад исследовательской корпорации RAND, данные которого говорят о «росте агрессивных настроений» и о «параноидальных мыслях о расширении НАТО на восток» в России.

Как отмечает портал Baltijas Balss, в Латвии попытка оснастить свою армию подобными машинами не состоялась. Министерство обороны Латвии ранее намеревалось заключить договор о закупке бронемашин стоимостью примерно 200 млн евро у выигравшей тендер финской компании Oy Sisu Auto Ab, но Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не разрешило это делать.