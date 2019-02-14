Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Климкин рассказал об участии марсиан в выборах на Украине

Политика

У них больше шансов стать наблюдателями, чем у представителей России

Киев, 14 февраля 2019, 18:05 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сравнил, шансы марсиан «наблюдать за президентскими выборами в стране» с аналогичными возможностями российских наблюдателей, сообщает 14 февраля RT.

По мнению главы украинского МИД, у марсиан таких шансов гораздо больше, так как уроженцы Красной планеты более соответствуют основополагающим принципам ОБСЕ.

«У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ», — заявил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак призвал власти Украины обеспечить аккредитацию наблюдателей от всех заинтересованных стран, не исключая России.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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