В Ленобласти утвердят соглашение о границах с соседними регионами

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:01 — REGNUM Постоянная комиссия Законодательного собрания Ленинградской области по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе 14 февраля рекомендовала областному парламенту утвердить подписанные ранее соглашения между Ленинградской и Псковской областями, Ленинградской и Новгородской областями об уточнении положения административной границы.

Ранее правительством РФ субъектам Федерации было поручено провести работы по уточнению границ между соседними субъектами и ввести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Протяженность границы Ленинградской области с Псковской областью составляет 288 км, с Новгородской областью — 706 км.

Для проведения этой работы в Ленобласти была создана рабочая группа, которая действовала с привлечением специалистов в области картографии и геодезии, в тесном контакте с представителями органов власти соседних регионов.

«В ходе совместной деятельности представителей всех трех областей были решены все спорные вопросы, окончательно уточнены границы», — сообщил заместитель председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Борис Яровенко.

Результатом стало подписание соглашений между регионами об уточнении положения границ между субъектами Российской Федерации.

Как заверил депутатов представитель исполнительной власти, в границы Ленинградской области включены территории, входящие в состав региона по состоянию на 12 декабря 1993 года. При этом изменились только описания границ, а сами территории не приросли и не уменьшились.

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