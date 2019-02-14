Рухани заявил, что решать проблему Идлиба надо с удвоенной энергией

Сочи, Краснодарский край, , 17:52 — REGNUM Договоренности по решению проблемы Идлиба, ранее достигнутые гарантами астанинского процесса, надо реализовывать с удвоенной энергией, заявил 14 февраля в Сочи президент Ирана Хасан Рухани.

По мнению президента Ирана, в Идлибе надо «предотвратить человеческую катастрофу».

«Мы могли очень легко реализовать договоренности по Идлибу за предыдущие месяцы. И сейчас надо удвоить усилия для этого», — подчеркнул Хасан Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Сочи министры обороны Ирана, России и Турции подписали меморандум о стабилизации в идлибской зоне и о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Военная операция по освобождению Идлиба была отменена по просьбе президента Турции.

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