Четверг, 14 Февраля 2019 года
17:57:56 МСК

Рухани заявил, что решать проблему Идлиба надо с удвоенной энергией

Политика

Предыдущие договоренности можно было легко реализовать, а сейчас надо удвоить усилия

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  Договоренности по решению проблемы Идлиба, ранее достигнутые гарантами астанинского процесса, надо реализовывать с удвоенной энергией, заявил 14 февраля в Сочи президент Ирана Хасан Рухани.

По мнению президента Ирана, в Идлибе надо «предотвратить человеческую катастрофу».

«Мы могли очень легко реализовать договоренности по Идлибу за предыдущие месяцы. И сейчас надо удвоить усилия для этого», — подчеркнул Хасан Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Сочи министры обороны Ирана, России и Турции подписали меморандум о стабилизации в идлибской зоне и о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Военная операция по освобождению Идлиба была отменена по просьбе президента Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухани заявил, что Израиль поддерживает террористов в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить