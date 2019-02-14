Медведев: Импортозамещение должно быть доведено до логического конца

Сочи, Краснодарский край, , 17:45 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что программа импортозамещения в стране должна быть доведена до логического конца. Об этом глава правительства сказал сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019».

По словам Медведева, та программа импортозамещения, которую уже несколько лет реализовывают власти, должна быть доведена до логического завершения. Также Медведев подчеркнул, что благодаря этой программе должен быть сделан шаг вперед в области высокотехнологичной медицинской помощи.

Выступая на круглом столе, посвященном продолжительности жизни в стране, Медведев напомнил, что чуть более десяти лет назад, когда власти начали заниматься национальными проектами, в стране проводилось до 100 тыс. технологических медицинских операций в год.

Теперь, по словам Медведева, таких операций проводится более миллиона в год.

Также удалось наладить производство медицинского оборудования, которое ранее в стране не производилось, подчеркнул Медведев. При этом глава правительства отметил, что многое еще предстоит сделать.

«Я сейчас не хочу сказать, что у нас всё хорошо, чтобы меня правильно поняли коллеги, в том числе медики, которые здесь присутствуют. Но мы сделали шаг вперед», — сказал глава правительства.

Он также отметил, что импортозамещение необходимо не только в условиях санкционного давления, но и и потому, что это попросту насущная необходимость.

«Нужно обязательно эту программу импортозамещения, но не потому что там какие-то санкции или еще что-то, а просто потому что это насущная необходимость, довести до конца, до логического завершения», — сказал Медведев.