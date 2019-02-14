ФСБ задержала предполагаемых террористов в Крыму

Симферополь, , 17:37 — REGNUM Трёх жителей Красногвардейского района Крыма задержали по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам проживания и регистрации предполагаемого организатора и членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которых была обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в ряде городов Крыма были задержаны около 50 участников несогласованных одиночных пикетов, которые протестовали против действий властей в отношении крымских татар, арестованных накануне ФСБ в связи с деятельностью ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил организатора бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 17 годам лишения свободы, ещё трое участников этой организации получили по 9 лет колонии строгого режима.

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