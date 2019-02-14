США мечтают о возвращении той РФ, которая была в 1990-годы – мнение

Москва, , 18:12 — REGNUM России «страшно не нравится» мировой либеральный порядок под эгидой США, считает член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 14 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новые санкции, которые планируют ввести против РФ.

«Либеральный порядок под эгидой США нам страшно не нравится, — сказал Морозов. — И мы в рамках большой геополитики стали играть свою вполне конкретную роль. Это им страшно не нравится. Всё, что они придумывают в качестве обоснования своих действий, надо отбросить и забыть, как страшный сон. К большому сожалению, была модель мироустройства, в которой США чувствовали себя максимально комфортно. Это знаменитые 1990-е годы, когда СССР ушёл с мировой сцены. Мы сдали всё, что можно было сдать. Мы отказались от какой-то самостоятельной политики. Мы сказали, что мы готовы обсуждать любые претензии и любые требования США. Эта модель у всех у них в голове не умерла».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля группа сенаторов США, в числе которых Линдси Грэм и Боб Менендес, внесла на рассмотрение сената Конгресса США законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. В законопроекте предлагается ввести санкции против России за «вмешательство в выборы в США», а также за «агрессию на Украине».

Законопроект предполагает целый спектр новых санкций против России. Санкции предлагается ввести против российских банков, которые, по мнению США, способствовали «вмешательству в выборы».

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