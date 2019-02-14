Гульнара Каримова находится не в тюрьме, а под домашним арестом

Ташкент, , 17:29 — REGNUM Сын Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Ислам Каримов-младший, сообщил о местонахождении матери, из сообщения на его страничке в Инстаграм можно понять, что Гульнара находится не в тюрьме, а под домашним арестом.

Сообщение адресовано президенту Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, в нем внук первого президента сетует на то, что его мать находится в отчаянном положении в связи с ухудшением здоровья.

«Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признавшего себя шогирдом (последователем) деда, обратить внимание и услышать нас с сестрой! Сёстренка была вынуждена находиться с мамой эти дни и ей уже стало плохо с сердцем, однако врачей не пустили даже в этой ситуации. Я обеспокоен состоянием здоровья мамы и сестры, и очень надеюсь на содействие в восстановлении человеческого здравого смысла»,

— говорится в послании (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее, около полугода назад, корреспондент ИА REGNUM случайно встретил помощницу Гульнары Каримовой, которая сообщила ему, что Каримова находится в своей квартире в Ташкенте и с ней все в порядке. Журналист не стал сообщать об этой информации из опасения навредить опальной дочери первого президента.