Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Тёзка главы Зауралья покинул пост заместителя губернатора

Политика

Вадим Шумков переходит в аппарат губернатора

Курган, 14 февраля 2019, 17:30 — REGNUM  Заместитель губернатора Курганской области, тёзка главы региона Вадим Шумков подал в отставку. С 14 февраля 2019 года он замещает в аппарате губернатора пост, не отнесённый к должностям государственной гражданской службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Бывший кадровый военный Вадим Олегович Шумков был назначен заместителем губернатора в ноябре 2018 года. До этого, с 2010 года он занимал должность руководителя аппарата правительства Курганской области.

Ранее ситуация с двумя Вадимами Шумковыми у руля Зауралья порождала шутки в социальных сетях, мол, уживутся ли, ведь оба с характером.

Читайте ранее в этом сюжете: «Два Вадима Шумкова в одной берлоге»: назначения в Курганской области

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Отставки и назначения
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