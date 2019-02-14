Тёзка главы Зауралья покинул пост заместителя губернатора

Курган, , 17:30 — REGNUM Заместитель губернатора Курганской области, тёзка главы региона Вадим Шумков подал в отставку. С 14 февраля 2019 года он замещает в аппарате губернатора пост, не отнесённый к должностям государственной гражданской службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Бывший кадровый военный Вадим Олегович Шумков был назначен заместителем губернатора в ноябре 2018 года. До этого, с 2010 года он занимал должность руководителя аппарата правительства Курганской области.

Ранее ситуация с двумя Вадимами Шумковыми у руля Зауралья порождала шутки в социальных сетях, мол, уживутся ли, ведь оба с характером.

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