Рухани: Сирийские войска должны контролировать границу своей страны

Сочи, Краснодарский край, , 17:25 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что его страна считает, что размещение сирийских правительственных сил на международной границе Сирии является необходимым и наиболее устойчивым вариантом стабилизации внутриполитической обстановки в этой стране. Об этом Рухани сказал сегодня, 14 февраля, на трехсторонней встречи глав России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

Рухани отметил, что конечно же нужно принимать во внимание обеспокоенность властей Турции по поводу сирийских курдов, но Тегеран уверен, что сирийские правительственные силы обязательно должны быть размещены на всех участках сирийской государственной границы, и это, в свою очередь, является наилучшим путем для устранения турецкой обеспокоенности.

«Надо, конечно же, обращать внимание на обеспокоенность правительства Турции, мы понимаем эту обеспокоенность, но, тем не менее, считаем, что сотрудничество с легитимным правительством Сирии и размещение сирийских сил на международной границе являются самым устойчивым путем для устранения этой обеспокоенности», — сказал Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции считают любые курдские организации террористическими и фактически ведут войну против курдов в юго-восточных турецких провинциях. Анкара также считает, что турецкие курды получают поддержку от курдов сирийских и иракских, из-за чего турецкие силы периодически вторгаются на территории Сирии и Ирака для атаки на курдские силы.

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