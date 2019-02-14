Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Роухани заявил, что Израиль поддерживает террористов в Сирии

Политика

«Сионистский режим оказывает в Сирии поддержку некоторым террористическим группировкам»

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 17:23 — REGNUM  Удары Израиля по территории Сирии играют на руку террористическим группировкам и создают угрозу миру и международной безопасности, заявил 14 февраля в Сочи президент Ирана Хасан Роухани.

«Сионистский режим действует в Сирии, оказывая поддержку некоторым террористическим группировкам. Самонадеянные действия сионистского режима, удары по территории Сирии, ставят под угрозу мир и международную безопасность», — сказал Роухани на трехсторонней встрече с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президенты России, Ирана и Турции встретились в Сочи как главы стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

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Война в Сирии
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