Роухани заявил, что Израиль поддерживает террористов в Сирии

Сочи, Краснодарский край, , 17:23 — REGNUM Удары Израиля по территории Сирии играют на руку террористическим группировкам и создают угрозу миру и международной безопасности, заявил 14 февраля в Сочи президент Ирана Хасан Роухани.

«Сионистский режим действует в Сирии, оказывая поддержку некоторым террористическим группировкам. Самонадеянные действия сионистского режима, удары по территории Сирии, ставят под угрозу мир и международную безопасность», — сказал Роухани на трехсторонней встрече с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президенты России, Ирана и Турции встретились в Сочи как главы стран-гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС прокомментировала слова своего продюсера о «химатаке» в сирийской Думе