Порошенко обвиняет Тимошенко в сговоре с РФ еще в 2009 году

Харьков, Украина, , 17:21 — REGNUM Украине удалось «выстоять и избавиться от российской газовой зависимости», которая была прописана в «кабальных» газовых соглашениях 2009 года. Об этом 14 февраля в Харькове заявил президент Петр Порошенко, выступая по случаю 85-й годовщины со дня основания акционерного общества «Турбоатом».

По его словам, в 2009 году бывшее правительство Юлии Тимошенко и Кремль якобы «договорились совместно воровать».

«Кабальные соглашения с «Газпромом» 2009 года, когда Украина платила завышенную цену и взяла на себя обязательства покупать ежегодно 52 млрд кубов газа в год. А если ты покупаешь меньше 42 млрд. кубов, брал ты или не брал, потреблял ли не потреблял, из государственного бюджета средства будут сниматься. Такой принцип «бери или плати», был заложен в том контракте. В 2017 году Украина использовала 14 млрд. кубов. Сравните — 52 млрд., где они договорились совместно воровать, и 14 млрд. А в 2018 году — 10,5 млрд. куб.», — рассказал Порошенко.

Он также напомнил о победе Украины в Стокгольмском арбитраже, по решению которого «Газпром» должен выплатить «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд. долларов.

«Это наш решительный шаг по повышению энергоэффективности и обеспечения энергонезависимости государства. И мы это сделали. Мы выстояли без российского газа… Мы остановили воровство. До этого ни у кого не хватало политической воли», — сказал Порошенко.

Напомним, 12 февраля украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» направила заявление генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту якобы незаконного обогащения кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в случае своей победы на президентских выборах пообещала привлечь действующего президента Петра Порошенко к ответственности за коррупцию.