Четверг, 14 Февраля 2019 года
17:19:37 МСК

Управлять имуществом Ватикана будет кардинал Фаррелл

Политика

Ранее новый камерленго возглавлял дикастерию по делам мирян, семьи и жизни

Ватикан, 14 февраля 2019, 17:19 — REGNUM  Папа римский Франциск назначил новым камерленго кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, передает Adnkronos в четверг, 14 февраля.

Ранее 71-летний кардинал Фаррелл возглавлял дикастерию (управление) по делам мирян, семьи и жизни. Его предшественник на посту камерленго, кардинал Жан-Луи Торан, скончался летом 2018 года.

Кардинал-камерленго отвечает за управление имуществом и финансами Ватикана во время отсутствия главы католической Церкви и в период выборов нового папы. Также именно в его обязанности входит официальное подтверждение смерти папы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Ватикане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить