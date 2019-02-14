Управлять имуществом Ватикана будет кардинал Фаррелл

Ватикан, , 17:19 — REGNUM Папа римский Франциск назначил новым камерленго кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, передает Adnkronos в четверг, 14 февраля.

Ранее 71-летний кардинал Фаррелл возглавлял дикастерию (управление) по делам мирян, семьи и жизни. Его предшественник на посту камерленго, кардинал Жан-Луи Торан, скончался летом 2018 года.

Кардинал-камерленго отвечает за управление имуществом и финансами Ватикана во время отсутствия главы католической Церкви и в период выборов нового папы. Также именно в его обязанности входит официальное подтверждение смерти папы.