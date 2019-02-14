Башар Асад и Марин Ле Пен приедут в Ялту на экономический форум

Симферополь, , 17:08 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад и французский политик Марин Ле Пен примут участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится во второй половине апреля. Об этом 14 февраля журналистам сообщил сопредседатель фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«Почётными делегациями пятого экономического форума будут французы во главе с Марин Ле Пен и представители Сирийской Арабской Республики, которую возглавит Башар Асад. Сергей Аксёнов сделал ему предложение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите», — отметил Назаров.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация ранее посетила Дамаск с официальным визитом, где позже стороны подписали договоры о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

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