Сенатор Джон Корнин назвал возможности для Трампа получить деньги на стену

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM У президента США Дональда Трампа действительно есть ряд возможностей для финансирования своего проекта строительства пограничной стены, считает сенатор-республиканец Джон Корнин. На своей странице в твиттере 14 февраля сенатор пишет:

«Трамп с большой вероятностью попытается получить больше денег на свою стену. Есть несколько путей, которыми он может пойти. Он может объявить национальную чрезвычайную ситуацию, или издать исполнительный приказ. Он также может попытаться переместить деньги с других счетов».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Трамп сделал намек, что он ознакомился с подготовленным Конгрессом предложением, имея в виду, что будут и другие источники денег. Какие — Трамп не назвал, и, хотя он заявил, что предложение Конгресса его не осчастливило, есть мнение, что он пойдет на сделку с Конгрессом, что позволит избежать очередного шатдауна.