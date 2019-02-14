El Mundo: Идёт суд над двумя миллионами каталонцев

Мадрид, , 16:58 — REGNUM Вчера, 13 февраля, был второй день слушания по делу мятежных каталонских политиков (организовавших референдум о независимости региона) в Верховном суде Испании. Сторона обвинения пошла в контратаку: больше всего внимания на этот раз привлекла к себе речь прокурора Сарагосы.

«Под конец своего здравого, но безжалостного выступления прокурор Сарагоса затронул предполагаемую легитимность права на самоопределение, на которую ссылались некоторые защитники, и привёл недавние примеры из немецкой и итальянской практики, где верховные судебные инстанции отвергли существование подобного права», — описывает испанское издание El Mundo наиболее яркий эпизод вчерашнего заседания.

Обвинитель также добавил без чрезмерного драматизма, что политики и народ Германии и Италии выполнили постановления своих судов, поскольку отнеслись к ним с уважением, свойственным демократии. По сути, Сарагоса говорил не столько о неповиновении каталонских политиков, сидящих перед ним на скамье подсудимых, сколько о попрании закона каталонским народом.

«То, что не сделал почти никто в Испании, сделал вчера прокурор Сарагоса», — подчёркивает El Mundo.

Дело в том, что часть людей, в основном представители деловых кругов, обращается к типичной для себя уловке, чтобы объяснить происходящее, отмечает испанское СМИ. Если вы должны миллион банку, то это ваша проблема, а если тысячу миллионов, то проблемы у банка. Соответственно, суть каталонского сепаратизма — в том, что законом пренебрегли два миллиона человек. Таким образом, проблема лежит в сфере демократии, и отсюда вытекает необходимость политических решений, считают эти люди.

По мнению издания, логика, заставляющая подсчитывать цифры, является ложной — «сколько можно это повторять». Да, есть эти два миллиона каталонцев. И другие два с противоположным мнением. А главное — много миллионов других испанцев, защищающих свою демократию и свои законы.

«Есть два миллиона каталонцев, подвергнувшихся влиянию злокачественной идеи. Прежде они несли ее, не вредя своему достоинству и не выпячивая, как всякий другой порок. Но с началом процесса [борьбы за независимость, увенчавшейся референдумом 2017 года] они не только выставили ее на всеобщее обозрение, сопровождая сладкими улыбками, но и добавили к ней злокачественность методов.

Прокурор Сарагоса вчера напомнил им мягко, но смело, в чем заключается их гражданский долг. В отличие от участников процесса 23 февраля, обвиняемые, которых сейчас судят, лишь синекдоха — часть, представляющая собой всё движение повстанцев и борьбу за независимость. Никто не осмелился сказать в эти дни, что Верховный суд выносит приговор Каталонии. Горькая правда насчёт процесса заключается в том, что он расколол регион на две части, и уже некому говорить от имени всех каталонцев», — характеризует сложившуюся ситуацию El Mundo.