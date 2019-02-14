Варшава, , 16:57 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс призвал «европейских союзников» объединиться против Ирана, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Выступая на саммите в Варшаве, Пенс раскритиковал Великобританию, Францию и Германию за создание финансового механизма для обхода санкции США против Ирана.

Отметим, главы МИД Франции и Германии отказались от участия в конференции по Ближнему Востоку в Варшаве из-за разногласий по Ирану.

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