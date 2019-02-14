Лондон, , 16:55 — REGNUM Британская телерадиокомпания ВВС прокомментировала заявление своего продюсера по Сирии Риама Далати, который сказал, что все видеоматериалы, которые касались якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума весной 2018 года, являются постановочными. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 февраля, официальный представитель ВВС в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продюсер Далати написал на своей странице в сети микроблогов Twitter о том, что после шести месяцев тщательного расследования, он с полной уверенностью может сказать, что те видеокадры с якобы пострадавшими в результатет якобы химической атаки в больнице сирийского города Дума являются постановочными.

«После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал Далати.

Он также отметил, что даже если какая-то химическая атака и имела место в Думе, то это точно был не зарин, однако призвал дождаться выводов ОЗХО о том, был ли это хлор.

«Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — подчеркнул продюсер Далати.

Официальный представитель ВВС заявил, что продюсер телерадиокомпании по Сирии выражал свое личное мнение о некоторых видеоматериалах, связанных с якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе. Также представитель ВВС обратил внимание, что Далати не утверждает, что самой атаки не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона изначально заявила, что всё, что связано с якобы химической атакой в сирийской Думе — это сплошная фальсификация и постановка. Однако западные СМИ преподносили эти постановочные кадры как доказательство того, что химатака действительно была. В итоге, но основании этой информационной кампании США нанесли массированный ракетный удар по Сирии.

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