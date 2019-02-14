Военные Израиля задержали человека, пересекшего границу с Ливаном

Иерусалим, , 17:35 — REGNUM Вооруженные силы Израиля задержали гражданина Ливана за незаконное пересечение границы, сообщает 14 февраля Anadolu Ajansi.

«Вооруженные силы задержали человека, который проник на территорию Израиля из Ливана. Он не был вооружен», — говорится в заявлении представителя армии обороны Израиля.

Напомним, отношение между Израилем и Ливаном осложняются противостоянием Тель-Авива и ливанской «Хезболлы», что становится причиной пристального внимания к границе между государствами.

Недавно военные еврейского государства развернули масштабную кампанию по поиску и уничтожению трансграничных тоннелей, через которые «Хезболла» проникает на территорию Израиля.

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