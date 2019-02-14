В ростовском банке «Центр-Инвест» прокомментировали отъезд Высокова

Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM Председатель совета директоров ростовского банка «Центр-инвест» Василий Высоков отправился в Великобританию в рамках запланированной командировки. Так пресс-служба кредитной организации прокомментировала поспешный отъезд основателя из России.

«Сегодня Высоков отправился в запланированную командировку в Великобританию. Билеты были приобретены еще в январе. Также до конца февраля запланирован ряд встреч и бизнес-переговоров с инвесторами в различных городах Европы. В начале марта он планирует принять участие в годовом собрании Германо-Российского экономического альянса (банк его член) в Берлине», — цитирует сообщение пресс-службы РБК.

График встреч Высокова, указали в пресс-службе, формируется заблаговременно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее источник в правоохранительных органах сообщил ряду интернет-изданий, что Высоков вместе с супругой вылетели из Ростова-на-Дону в Турцию, где пересядут на стыковочный рейс в Великобританию. К слову, в Лондоне у семьи Высоковых есть недвижимость.

В пресс-службе также не подтвердили информацию о прошедших обысках, связанных с делом о возможном хищении 70 млн рублей одним из топ-менеджеров банка.

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