В Душанбе рассказали о подавлении бунта в Ходжентской колонии

Душанбе, , 16:49 — REGNUM Привлечь спецназ для подавления бунта в колонии пришлось из-за того, что осужденные за терроризм мятежники взяли в заложники семерых сотрудников колонии и угрожали убить их, если власти не освободят заключенных. Об этом сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

Удалось спасти пятерых из семи заложников, двое были убиты.

Как отмечает Радио Озоди, по словам сотрудника отдела специальной прокуратуры по надзору за законностью в местах лишения свободы Генпрокуратуры Таджикистана Илхома Назирова, если бы бунт не был сразу же подавлен, то жертв было бы значительно больше. «Зачинщики бунта, осужденные за терроризм и экстремизм, покинув территорию, захватили бы родственников осужденных, которые пришли к ним на свидание», — пояснил он.

Напомним, бунт в колонии строгого режима №3/3 города Ходжента произошел в ночь на 8 ноября 2018 года. В результате мятежа пострадали более ста человек. Погибли, по неофициальным данным, около 50 человек. Власти страны долгое время уклонялись от комментариев. Позже количество погибших все же озвучили, власти настаивают, что их было 21, включая двоих сотрудников учреждения.

Ответственность за бунт на себя взяла https://regnum.ru/news/2516423.html группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).