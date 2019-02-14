Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Путин заявил о необходимости искоренить террористов в районе Идлиба

Политика

В Сочи проходит встреча лидеров России, Ирана и Турции

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 16:48 — REGNUM  С наличием террористов в зоне деэскалации «Идлиб» нельзя мириться, заявил 14 февраля в Сочи президент России Владимир Путин.

По мнению российского президента, несмотря на общее поддержание режима прекращения огня, нужны практические шаги для уничтожения очага терроризма в сирийской провинции Идлиб.

«Провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий, но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага», — сказал Владимир Путин на встрече с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президенты России, Ирана и Турции встречаются в Сочи в рамках трехсторонних переговоров стран-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

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Война в Сирии
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