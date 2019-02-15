Российские депутаты и общественники обратились к власти и народу Японии

Москва, , 08:09 — REGNUM Обращение представителей российской общественности, подписанное депутатами Госдумы и общественными деятелями, стало ответом на очередное отмечание в Японии «дня северных территорий». Каково содержание переданного в посольство обращения и станет ли оно сигналом для большего числа российских политиков и официальных лиц, рассказывает в своей статье автор Владимир Микоян.

Незаконные претензии Японии на российские Курилы и ежегодно отмечаемый 7 февраля «день северных территорий» в этом году вызвали организованный протест среди российских граждан. Не одиночные пикеты или спорадические митинги, а обращение к правительству и народу Японии. Основная мысль послания — недопустимость отторжения от России ее островных территорий, историческое обоснование российской принадлежности Курил и требование остановить фальсификации, основанные на введении в оборот выражения «северные территории». Также подписавшие обращение выразили пожелание, чтобы японское правительство перестало солидаризироваться с возмутительной акцией «дня северных территорий».

Если же говорить о пожеланиях, направленных не за рубеж, а к жителям России, то хотелось бы, чтобы такое обращение подписали не отдельные депутаты, а думские фракции, выразив свое однозначное мнение по поводу того, что японцы подразумевают под «подписанием мирного договора».

Читайте статью О реакции России на «День северных территорий» в Японии и другие публикации Владимира Микояна.