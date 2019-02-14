Мечты украинцев о Кубани – сон сивой кобылы

Станислав Стремидловский, , 16:39 — REGNUM

Наместника киевского Десятинного монастыря епископа Макаровского (Украинская православная цорковь Московского патриархата) Гедеона (Юрия Харона) не допустили на территорию Украины, гражданином которой он является, информирует «Таймер» (Одесса). Епископ прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» вечером 13 февраля рейсом из Франкфурта. Там его задержали пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины. 14 февраля он должен был принять участие в заседании Верховного суда, который должен был рассмотреть его иск к Верховной раде Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля «О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви на Украине». Ранее епископ обратился к президенту США Дональду Трампу с целью оказать влияние на руководство Украины и добиться прекращения репрессий против УПЦ МП. В околоцерковных кругах подозревали, что власти Украины попытаются не пустить Гедеона в страну. Однако не вполне ясно, как именно это сделают: хотя епископ и имеет широкие связи в США и России, по слухам, даже имеет гражданство этих стран, у него есть и украинский паспорт, а по Конституции запретить ему въезд на территорию Украины невозможно. Силовики нашли выход: непосредственно в аэропорту украинский загранпаспорт у Гедеона изъяли на том основании, что с 24 января 2019 года он числится в реестре утерянных. Каким образом он мог туда попасть, неясно, так как 24 января епископ находился за пределами Украины и написать соответствующее заявление технически не мог. Тем не менее, паспорт изъяли в присутствии понятых, тем самым лишив епископа оснований для въезда на территорию Украины. В итоге он отправился обратно в США.

Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обвинили в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, передает «Новий день» (Херсон). Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Указывается, что Мангер руководствовался «личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов». Одновременно сам отстранился от выполнения служебных обязанностей заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук. Он находится сейчас в Киеве на допросе в СБУ. Гандзюк умерла в больнице 4 ноября через три месяца после того как ее облили серной кислотой в центре Херсона. Ее смерть вызвала огромный резонанс как на Украине, так и за ее пределами.

Двоих мужчин, пытавшихся выдать себя за американцев, задержали на днях пограничники Белгород-Днестровского отряда, сообщает «Думская» (Одесса). В международный пункт пропуска «Кучурган-авто» прибыл легковой автомобиль «Мерседес» с украинскими номерами. На нем собирались выехать в Молдову двое пассажиров. Они рассказали, что едут в Кишинев и предъявили паспорта граждан США, которые, как установили пограничники, принадлежат не им. Во время углубленного осмотра машины правоохранители нашли под пассажирским креслом еще два американских паспорта — на сей раз принадлежащие этим людям. Выяснилось, что оба американца являются подозреваемыми в уголовном производстве, открытом по факту хулиганства. На иностранных граждан составили административный протокол, изъяли чужие паспорта, а самих нарушителей передали полицейским. По данным издания, речь идет о тех самых американцах (одному 19, второму 20 лет), которые 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили скульптурное изображение распятия Иисуса Христа в Умани. Местные антисемиты поспешили обвинить в случившемся хасидов, которых эта скульптура, действительно, раздражает (ее, по всей видимости, и установили, чтобы их позлить), хотя хасидское паломничество в этот город происходит в сентябре.

Как известно, в Умани двое хасидов, граждан США, отбили ноги у гипсового распятия Иисуса Христа, пишет «Провінція» (Черкассы). По старой украинской традиции за веру и Украину тут же вступились патриоты из «Национального корпуса». В Умани прошел их митинг. Руководитель «Национальных дружин» Умани Евгений Устинович шокировал миролюбивую еврейскую общественность, заявив единомышленникам, что «очень сложная ситуация с этими ж*дами. Они считают, что за свои доллары они могут купить людей, землю, веру, надежду. Но такого не будет. Эти выродки ж*довские, которые взяли и опорочили Иисуса Христа, они должны ответить за свои действия. Они надругались над нашей верой, они надругались над нашей свободой. Они болезнь в нашем городе. Если это гангрена, то ее надо отрезать, и про нее забыть». Парадоксальные рассуждения Устиновича потрясли интернет-ресурс объединенной еврейской общины Украины jewishnews.com.ua. Те вообще считают, что «глубоко религиозных евреев обвинили в осквернении скульптуры Иисуса якобы в ответ на агрессивные действия местных жителей, которые бросили «коктейль Молотова» на улицу, где живут хасиды». А митинг «Национального корпуса» — «свидетельство антисемитских настроений, которые существуют на локальном уровне». И далее: «Размен мнениями между украинскими праворадикалами и профессиональными евреями в высшей степени потешен. И первые, и вторые с удовольствием готовы почувствовать себя обиженными. И те, и другие — шумны и агрессивны. Мыслят в рамках устоявшихся шаблонов и легко переходят от частного… Выйти за рамки привычных шаблонов обе стороны не стремятся».

Первая на Полтавщине религиозная община УПЦ МП решила перейти в Православную церковь Украины, рассказывает «Полтавщина» (Полтава). За такое решение проголосовали 176 жителей села Устивица Великобагачанского района из 183. Речь идет о Михайловской церкви. В Полтавской епархии УПЦ МП рассказали, что к голосованию не допустили церковную общину и священника: «Там есть старая церковь и новая, еще не введенная в эксплуатацию. Документы на землю и сооружения оформлены на УПЦ МП. Поэтому планируем подать в суд. Священник, отец Иоанн, не являлся на службе, а затем добровольно попросил вывести его из штата. Его просьба была удовлетворена. Был назначен новый священник. Предыдущий забрал ключи от церкви, начал собирать подписи и претендовать на новый храм. Благотворители, которые предоставляли средства, против каких-либо переводов и против противостояния».

Новые темы, актуальные шутки и забавные курьезные номера уже порадовали многих украинцев в рамках масштабного тура студии «Квартал 95», сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На днях артисты во главе с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским посетили Ужгорода, где дали два концерта, один из который был социальным. «Мы приглашаем тех, кому должныпомогать власти, но почти этого не делаю. Такие концерты мы проводим регулярно в течение последних 5−7 лет, однако никогда о них не рассказывали, потому что нас никто об этом не спрашивал», — коротко резюмировал один из лидеров студии «Квартал 95». Стоит заметить: в начале концерта Зеленский заявил, что мероприятие никоим образом не является предвыборной агитацией. Всеукраинский тур, в рамках которого «Квартал 95» посетил Ужгород, стартовал еще в декабре прошлого года, когда о президентских амбициях Зеленского еще и речи не было.

Зеленский сообщил, что два запланированных концерта в Виннице на День влюбленных «Квартал 95» отменяет, передает «Реал» (Винница). Причина, озвученная коллективом — отказ Дома офицеров в аренде зала. Якобы по причине того, что Зеленский является кандидатом в президенты. Зеленский с Кошевым и друзьями пообещали, что найдут новое место и обязательно приедут в Винницу. Но в другой день. Напомним, в Комитете избирателей Украины заявляют, что концерты «Квартала 95», которые нынче чуть ли не ежедневно дает в разных городах страны, расцениваются как таковые, что имеют признаки нарушения закона о выборах. На днях, перед концертом во Львове Зеленский схлестнулся с ветеранами «АТО», которые пришли, чтобы высказать ему претензии касательно озвученного им намерения провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в случае победы на выборах.

Бесплатные концерты «Квартала 95» можно считать подкупом избирателей в пользу Зеленского, информирует «За Збручем» (Тернополь). Об этом заявляют активисты гражданской сети ОПОРА, которая уже много лет мониторит все выборы в Украине. По словам координатора ОПОРА в Закарпатской области Ярослава Гулана, в факте организации бесплатного концерта в Ужгороде могут просматриваться признаки нарушения правил ведения избирательной кампании со стороны кандидата Зеленского. Кандидату запрещено предоставлять избирателю на льготных условиях товары или услуги и при этом упоминать его имя. Проведение бесплатного концерта с участием кандидата в президенты может восприниматься именно как предоставление избирателю услуг, а это уже содержит признаки подкупа избирателей. Также кандидат де-факто использует свою работу как ресурс если не для прямой агитации, то для узнаваемости своего имени. А это уже отклонение от принципа участия в выборах на равных основаниях. Ведь не каждый кандидат в президенты может организовать избирателю бесплатный юмористический концерт.

В России признали деятельность Зеленского «полезной» и предлагают наградить его орденом, рассказывает «Волинь» (Луцк). Об этом представитель общественного совета министерства культуры России Павел Пожигайло заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал то, что связанные с Зеленским фирмы продолжают зарабатывать деньги в России. После лжи об отсутствии бизнеса в стране-«агрессоре» Зеленский не имеет права баллотироваться в президенты Украины. Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказал политолог Виктор Уколов. «Мне кажется, что это совершенно невозможно, это как раз говорит о нечестности самого кандидата. Я бы на месте избирателей не стал бы отдавать свой голос за того, кто, идя против системы, как раз является представителем этой системы», — отметил эксперт.

Травлю Зеленского готовят по заказу украинского президента Петра Порошенко, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Администрация президента Украины, депутат «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко, Комитет избирателей Украины, представители ЦИК, представители Национального совета по телевидению и радиовещанию, представители издания «Радио. Свобода» — всех их объединяет план действий, которые они выполняют по заказу Порошенко, чтобы дискредитировать кандидата в президенты Зеленского и пытаются не допустить выхода в эфир сериала «Слуга Народу — 3». Об этом в своем телеграмм-канале рассказал журналист Александр Дубинский, опубликовав скриншоты переписки и аудиозапись. Дубинский обращает внимание на сообщения от имени «первого». По его словам, так называют президента и, судя по переписке, он заметно нервничает по выходу сериала «Слуга Народу — 3» в эфир.

Рота полиции особого назначения «Чернигов» поддержала флешмоб «Я — бандеровец», информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Об этом говорится в них на официальной странице в социальной сети. Напомним, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев извинился за действия своих подчиненных в центре Киева, где 9 февраля произошли столкновения с участниками акции «Кто заказал Катю Гандзюк?». Князев написал: «Я прошу прощения, я тоже бандеровец. Слава Украине!». Его сообщение поддержал глава МВД Арсен Аваков. Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко пообещал наказать милиционера, который при задержании людей возле Подольского райотдела крикнул «ложись, бандера» и не исключил превышение полномочий своими подчиненными. К флешмобу присоединились также заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, который создал рамку для фото с надписью «я прошу прощения, я тоже бандеровец», глава департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, а также советник министра МВД Зорян Шкиряк и другие.

У днепропетровцев выросли долги за газ, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В прошлом году кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения субсидий для населения. В результате многие жители потеряли право на субсидии на текущий отопительный сезон. В результате задолженность населения за потребленный природный газ перед ООО «Днепропетровскгаз Сбыт» возросла и на 1 января 2019 года составляет почти 2,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр ООО «Днепропетровскгаз Сбыт»: «В течение года количество субсидиантов уменьшилось на 47%. Уменьшение произошло не за счет улучшения материального положения клиентов компании, а из-за строгих правил получения государственной помощи (только социальный норматив на отопление уменьшился с 5,5 до 4,5 куб. м)».

По состоянию на 28 января 2019 года против украинцев, которые незаконным путем получили гражданство Венгрии, было открыто 370 дел, предъявлены обвинения в 156 случаях, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Эти данные генеральный прокурор Венгрии Петер Полт предоставил по запросу оппозиционной партии «Демократическая коалиция» (DK). Ранее DK обратилась в генпрокуратуру с просьбой расследовать дела украинцев, которые получили венгерское гражданство мошенническим путем, а также оформили в Венгрии фальшивую прописку. Напомним, что именно эта партия инициировала сбор подписей за отмену венгерских пенсий для украинцев.

Недавнее социологическое исследование об отношении жителей Львовщины к созданию Православной церкви Украины показало, что 50,8% респондентов желают объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкви, пишет Zaxid.net (Львов). Учитывая, что греко-католики в нашей области составляют явно не меньшинство, есть над чем задуматься. Ведь что сказал глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук? Он заявил, что единение — это не объединение, оно заключается в возможности сослужения, а о восстановлении каких-то структур или подчинении речь не идет. В то же время, сказал Святослав, мы «должны вместе изучить общее наследие киевского христианства», что УГКЦ «часто в истории попадала под западные влияния, в частности Латинской церкви». К слову, упомянутое выше исследование проводилось еще до того, как появилась информация о поминании патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ПЦУ. Не факт, что, оперируя такой информацией, респонденты проявили бы такое желание к объединению. УГКЦ, проведя последние годы ряд реформ, подошла к образцам «традиции киевского крещения». Как, впрочем, и завещал митрополит Андрей Шептицкий. Он, правда, имел целью «обратить православных братьев к единству с Римом», но нас никогда не удивляло, когда средства и процесс заменяют собой цель. Не удивит и сейчас. Соответственно, осталось одно «единство» как цель и без «Рима». Зато православным сейчас (напоминаю, что мы говорим с точки зрения людей светских, да еще и политизированных) не нужен Рим или уния даже в кратчайшем варианте. Православная церковь готова теперь сама принять греко-католиков. «Назад, в лоно», так сказать. Об этом прихожане обычно не задумываются. Ведь впереди благородные цели — «единство» и «независимость». Ради этого многие «пасхальные христиане» готовы отказаться от структуры, теоретически подчиненной Ватикану. Тем более что историю они учили по советским лекалам о хитрых иезуитах-латинизаторах.

Когда Олесь Бабий писал свой гимн ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который стал маршем украинской армии, где говорится об Украине «от Сяна до Кавказа», эти уже слова потеряли всякую перспективу, рассказывает «Збруч» (Галичина). Кавказ — мифология. Украинство было выжато еще из Кубани. Хотя до большевистской революции там теплилась украинская культурная жизнь, а в 1920-х годах даже изобиловала, то с 1933 года было полностью подавлено. С политической точки зрения Кубань могла бы войти раньше в состав Украины. Но, как кто-то написал, «ватники» Донбасса покажутся вам искренними патриотами по сравнению с «ватниками» Кубани. Миф об украинской Кубани давно лопнул, это сон сивой кобылы. Куда нам до той Кубани, если ни Запорожье, ни Днепропетровск, ни Полтаву не можем украинизировать, если тамошние русофилы, хотя и любят похвалиться «казацкий краем», против Сичеслава, против уничтожения позорного памятника «пабеды» под Полтавой. Если бы Путин был мудрым, то подарил бы Украине Кубань и Воронеж, а затем демократическим волеизъявлением нового большинства населения Украины вошла бы в состав России. Итак, начнем с малого, с тех территорий, которые являются нашими. Смешно мечтать о Кубани, когда под носом цветет московщина.